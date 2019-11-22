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Юбилей Окуджавы отметят концертом в зале им. Чайковского в Москве

Специальными гостями мероприятия станут немецкая группа Juno17 и польский коллектив Piramidy

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. В субботу известные актеры и музыканты исполнят в Москве песни и стихи Булата Окуджавы (1924-1997) в честь 95-летия со дня рождения барда. Об этом сообщила ТАСС пресс-служба организатора вечера, Фонда Булата Окуджавы.

"Это будет наш уже двадцатый концерт, он посвящен 95-летию Булата Шалвовича. Его вдова Ольга Владимировна Окуджава всегда приглашает к участию в этих вечерах лучшие силы российской культуры, друзей семьи. В прошлые годы это были и Алексей Баталов, и Ия Саввина", - отметили организаторы.

На сцену Концертного зала им. Чайковского выйдут певцы Олег Погудин и Елена Камбурова, актрисы Светлана Крючкова, Евгения Симонова, Ирина Муравьева, Алика Смехова, Юлия Ауг и многие другие. Прозвучат песни и стихи Окуджавы, в том числе "Заезжий музыкант", "Молитва", "Женюсь, женюсь", "По Смоленской дороге".

Специальными гостями станут немецкая группа Juno17 и польский коллектив Piramidy.

"Они увлечены творчеством Булата Окуджавы, поют его на своих языках, выпускают записи", - рассказали в фонде.

Соорганизатором вечера выступает Музей Булата Окуджавы в Переделкине. Концерт будет благотворительным, вырученные средства пойдут в пользу фонда.

О барде

Булат Окуджава - советский и российский поэт, бард, композитор, прозаик и сценарист. Родился 9 мая 1924 года. Один из основоположников жанра авторской песни. Наиболее известен как автор и исполнитель песен "До свидания, мальчики", "Ваше благородие, госпожа Удача", "Нам нужна одна победа", "Песенка кавалергарда".

Автор сборников стихов "Веселый барабанщик", "Зал ожидания", сборников повестей и рассказов "Фронт приходит к нам", "Путешествие дилетантов", сценариев фильмов "Женя, Женечка и "Катюша" (совместно с режиссером Владимиром Мотылем) и "Верность" (совместно с Петром Тодоровским).

Композиции Окуджавы звучат в фильмах "Белое солнце пустыни", "Белорусский вокзал", "Кортик", "Соломенная шляпка", "Приключение Буратино" и многих других.

Поэт скончался в июне 1997 года на 74-м году жизни.

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