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Небольшой мороз и переменная облачность ждут москвичей в субботу

В ночь на воскресенье температура может опуститься до минус 8 градусов

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Переменная облачность и до минус 6 градусов ожидаются в Москве в субботу. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Днем в столице температура воздуха составит 4-6 градусов мороза. В ночь на воскресенье она может опуститься до минус 8 градусов.

Ветер юго-восточный и южный, 2-7 м/с. Атмосферное давление составит около 767 мм ртутного столба.

В Подмосковье в субботу температура днем будет колебаться в пределах 3-8 градусов мороза. В ночь на воскресенье столбики термометров могут опуститься до минус 11 градусов.

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