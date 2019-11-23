Реконструкция Парка Победы в Москве завершится к Новому году

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Работы по комплексному благоустройству и реконструкции центральной аллеи и площади у монумента Победы полностью завершат в Москве до конца декабря. Об этом сообщил в субботу журналистам заммэра Москвы в столичном правительстве по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

"Менее чем за два с половиной месяца практически выполнены все мероприятия, которые были намечены. Думаю, что до конца декабря Поклонная гора, весь комплекс этого великого памятника, будет полностью отреставрирован и приведен в порядок", - сказал Бирюков, осматривая ход строительных работ парка.

Как подчеркнул заммэра, помимо строительных работ, идет обновление водоводов, коммуникаций, электрики. Примерно 150 единиц строительной техники задействовано на объекте. "В прошлом году мы отремонтировали группу фонтанов, а в этом году пришлось поднять более 134 тыс. кв. м брусчатки, плитки, реставрировать ее. Одних только элементов новой плитки пришлось подготовить около 50 тыс. кв. м. Сделали подогреваемые ступени, пандусы, съезды", - добавил заммэра.

В преддверии 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне в Москве проводятся работы по благоустройству и подготовке к торжественным мероприятиям памятников воинской славы и мемориальных комплексов.

Парк Победы был открыт 9 мая 1995 года - в пятидесятую годовщину Победы. Главная задача реконструкции - воссоздать облик оригинальной композиции и художественного образа парка.