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Переменная облачность без осадков и небольшой мороз ожидаются 24 ноября в Москве

Ночью температура может опуститься до минус 8 градусов

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Синоптики прогнозируют сохранение небольшого мороза в Московском регионе в воскресенье. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем в Москве температура воздуха составит от 4 до 2 градусов мороза, а ночью она может опуститься до минус 8 градусов.

Атмосферное давление достигнет 761 мм ртутного столба. Скорость южного и юго-восточного ветра не превысит 7 м/с.

В Подмосковье температура будет колебаться от 1 до 6 градусов мороза, в ночь на понедельник похолодает до минус 11. Местами температура опустится до 15 градусов ниже нуля.

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