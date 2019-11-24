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В поликлиниках Москвы пройдут лекции о сердечно-сосудистых болезнях и правильном питании

Специалисты расскажут жителям столицы, как снизить вероятность возникновения инфарктов и инсультов и какие факторы влияют на их развитие

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Различные занятия, посвященные здоровому образу жизни и профилактике заболеваний, пройдут в столичных поликлиниках с 25 по 30 ноября. Об этом сообщается в воскресенье на сайте мэра и правительства столицы.

"С 25 по 30 ноября в поликлиниках можно будет побеседовать об ишемической болезни сердца, о сахарном диабете, бронхиальной астме", - говорится в сообщении.

В частности, в филиале №3 диагностического консультативного центра №1 25 ноября посетителям расскажут, какие факторы риска способны спровоцировать ухудшение состояния здоровья у пациентов с ишемической болезнью сердца. Лекцию смогут посетить горожане, прикрепленные к медучреждению. А в филиале №3 городской поликлиники №6 в 3-м Новомихалковском проезде 26 ноября слушатели узнают, как снизить вероятность возникновения инфарктов и инсультов и какие факторы влияют на их развитие.

Жителей Зеленограда 28 ноября ждет лекция о здоровом образе жизни, которая пройдет в городской поликлинике №201. Врачи объяснят, как укрепить здоровье и снизить риск возникновения наиболее распространенных неинфекционных заболеваний. 30 ноября в филиале №8 консультативно-диагностической поликлиники №21 в Южном Бутове пройдет сразу несколько лекций: на тему профилактики гипертонии, сахарного диабета, бронхиальной астмы, онкологических заболеваний, а также по вопросам организации рационального питания.

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