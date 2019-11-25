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Сухая морозная погода сохранится в Москве в понедельник

Днем температура воздуха опустится до 3-5 градусов ниже нуля

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Сухая погода с переменной облачностью и морозом до минус 5 градусов ожидается в понедельник в столице. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

В Московском регионе днем будет переменная облачность, без осадков. Ветер южный 2-7 м/с. Атмосферное давление составит 759 мм ртутного столба. В столице температура воздуха опустится до 3-5 градусов ниже нуля, по области - до минус 2-7 градусов.

Ночью характер погоды не изменится. В Москве температура опустится до минус 7-9 градусов, в Подмосковье - до минус 6-11, местами - до 15 градусов.

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