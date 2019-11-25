Поправки о выплатах "детям войны" и индексациях для семей с детьми учтут в бюджете Москвы

МОСКВА, 25 ноября. /Корр. ТАСС Олеся Кулинчик/. Ряд поправок в проект бюджета Москвы на 2020-2022 годы, предложенные депутатскими объединениями, могут учесть при втором чтении законопроекта; в том числе могут быть предусмотрены средства на выплаты "детям войны" и индексацию для семей с детьми. Об этом заявил ТАСС в понедельник председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

По его словам, ранее в Мосгордуму поступили поправки, которые будут рассмотрены на заседании думы в следующую среду, 27 ноября. Часть из них поддержана редактором и с максимальной долей вероятности будет учтена при втором чтении законопроекта о бюджете: речь идет о трех поправках фракции КПРФ и четырех поправках, внесенных фракцией "Единая Россия" совместно с постоянным депутатским объединением "Моя Москва".

"Так, редактором учтены две схожие поправки о "детях войны", внесенные фракциями "Единая Россия" совместно с "Моей Москвой" и КПРФ. Из резервного фонда столицы предлагается выделить 1,59 млрд рублей на ежемесячные выплаты для москвичей, родившихся с 1 января 1928 года по 3 сентября 1945 года, которые не относятся к федеральным и региональным "льготникам". Тогда уже с 1 января 2020 года "дети войны" смогут получать ежемесячную выплату по аналогии с тружениками тыла", - сказал Шапошников.

Он добавил, что, очевидно, будет поддержана поправка "Единой России" об индексации всех видов пособий и выплат семьям с детьми уже в следующем году на 5,6%. На эти цели предусматривается почти 2,5 млрд рублей. Также планируется учесть поправку "единороссов" об увеличении расходов на развитие массового спорта на 1,5 млрд рублей. Кроме этого, ожидается, что будет принята поправка "Единой России", которая позволить предусмотреть дополнительные 1,5 млрд рублей для муниципальных образований новой Москвы - на благоустройство дворовых территорий.

"Поправку фракции "КПРФ" о выделении 1 млрд рублей на реконструкцию и обновление зданий московских театров, внесенных в список культурного наследия, также учтены редактором и будут предложены к утверждению на заседании думы в следующую среду. Несколько поправок редактора учитывают предложения

"Единой России", в том числе о предоставлении субсидии предприятию "Радон" в размере 165 млн рублей на исследование отдельных территорий на соответствие нормам радиационной безопасности и об увеличении нормативов отчислений для муниципальных образований ТиНАО", - заключил Шапошников.

Утверждение бюджета Москвы

Проект бюджета Москвы на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов на рассмотрение столичного парламента был внесен 15 октября мэром Москвы Сергеем Собяниным. 30 октября депутаты Московской городской думы одобрили проект бюджета в первом чтении.

Согласно проекту, доходы в 2020 году составят почти 2,8 трлн рублей, в 2021-м - более 3,6 трлн, в 2022-м - порядка 3,4 трлн. Расходы в 2020 году - около 3,15 трлн рублей, в 2021-м - почти 3,3 трлн, 2022-м - около 3,4 трлн. Дефицит бюджета в 2020 году составит почти 351,3 млрд рублей, в 2021-м - почти 214,2 млрд, в 2022-м - почти 22,9 млрд рублей.

Ожидается, что в 2020 году доходы городского бюджета увеличатся на 8% к предшествующему году, в 2021-2022 годы прогнозируется рост доходов на 9,5% в год. Расходы бюджета Москвы на 2020 год запланированы с ростом на 15% к уровню текущего года. Власти Москвы намерены ежегодно тратить порядка 1,7 трлн рублей, или 53,3% расходов, на цели социального характера: здравоохранение, образование, культуру, спорт, социальную поддержку, жилье. С учетом оплаты медицинской помощи из фонда обязательного медицинского страхования финансирование социальных расходов в 2020 году составит свыше 2 трлн рублей. Порядка 90% расходов предусмотрено на реализацию городских программ развития и выполнение социальных обязательств перед москвичами.

5 ноября в Цифровом деловом пространстве на Покровке состоялись публичные слушания по проекту закона столицы "О бюджете города Москвы на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов", в них приняли участие более 1,1 тыс. человек. Как пояснил ТАСС председатель Мосгордумы, публичные слушания, в соответствии с требованиями федерального закона, проводятся ежегодно и организуются столичной Общественной палатой. Мнения и предложения москвичей могут быть учтены при втором чтении законопроекта в Мосгордуме.

7 ноября Шапошников сообщил ТАСС, что к рассмотрению законопроекта во втором чтении всего от депутатского корпуса поступило 140 поправок, большинство из них касаются актуальных для москвичей вопросов, социальной поддержки, медицины, образования, жилищной сферы. Лично депутаты внесли 65 поправок, фракция "Единая Россия" и депутатское объединение "Моя Москва" предоставили единым пакетом 15 поправок. Фракция "КПРФ" направила 16 поправок, "Яблоко" - семь, а группа депутатов от "Справедливой России" - 37.