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Из ресторана на западе Москвы эвакуировали 40 человек из-за небольшого задымления

Площадь возгорания составила 2 кв. м

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Около 40 человек были эвакуированы из ресторана на Мичуринском проспекте на западе Москвы из-за небольшого задымления. Об этом ТАСС в понедельник сообщил источник в экстренных службах.

"В ресторане на Мичуринском проспекте произошло небольшое задымление из-за вспышки жировых отложений в вентиляционном коробе здания. Из помещения ресторана было эвакуировано более 40 человек", - сказал собеседник агентства.

По данным источника, площадь возгорания составила 2 кв. м. Информация о пострадавших не поступала.

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