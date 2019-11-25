Особняк начала XIX века на Поварской улице в Москве отреставрировали

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Специалисты завершили реставрацию объекта культурного наследия федерального значения - особняка Миндовского 1903 года постройки, который расположен на Поварской улице в центре Москвы. Об этом сообщил журналистам в понедельник руководитель Мосгорнаследия Алексей Емельянов.

"Мы представляем итоги реставрационных работ на одном из прекраснейших объектов московского модерна - здания Ивана Александровича Миндовского, построенное по проекту известного мастера Льва Кекушева. Специалисты бережно отнеслись к каждой детали. Проведены работы по фасаду, паркету, живописи, пластическим решениям, восстановлены детали вплоть до ручек дверей", - сказал Емельянов.

Он отметил, что реставрация началась в 2017 году. При проведении работ были сделаны различные открытия, - удалось найти и отреставрировать большой витраж помещения столовой, который был заложен, расчистить и докомпоновать витражи главной лестницы и вестибюля, привести в порядок уникальную чугунную отопительную систему 1903 года постройки, которая была скрыта в стене. В зимнем саду по фрагменту напольной плитки было восстановлено все напольное покрытие, а по фрагменту настенной - колористическое решение помещения.

На крышу особняка вернулась воссозданная трехметровая скульптурная композиция, которая представляет собой музу живописи с палитрой и кистью в руках и двумя младенцами, которая была утрачена в 20-е годы прошлого столетия. "Этому особняку "повезло", за всю его советскую историю он находился в ведении Главного производственно-коммерческого управления по обслуживанию дипломатического корпуса при МИД России (ГлавУпДК), но даже в этом объекте при хорошей сохранности все равно в ходе работ сделаны такие открытия", - добавил Емельянов.

Руководитель ГлавУпДК при МИД России Сергей Макаров уточнил, что на работы в особняке было потрачено около 350 млн рублей, они выполнены за счет средств управления. До начала реставрации объект благодаря бережному использованию находился в удовлетворительном состоянии. По итогам работ восстановлена оригинальная планировка начала XX века, утраченные элементы интерьеров и фасадов, кованая ограда с воротами и калиткой, исторические осветительные приборы. "В каждом помещении разные люстры, в каждом они соответствуют чертежам, которые были найдены архитекторами", - сказал он.

В доме на Поварской, которым до 1912 года владел текстильный фабрикант Иван Миндовский, во время революции располагался госпиталь, с 1924 года - Шведская миссия, а затем посольство Швеции в СССР. С 1972 года в здании размещалось посольство Новой Зеландии. Макаров отметил, что на время реставрации посольство было размещено в другом здании, теперь же, после завершения всех работ, оно вернется сюда.