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Станцию метро "Улица 800-летия Москвы" украсят панно с пионерами и сталинскими высотками

Ее строят на пересечении Дмитровского шоссе и улицы 800-летия Москвы

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Панно с изображением первомайских шествий, сталинских высоток, пионеров и другой атрибутики времен Советского Союза будут украшать строящуюся на Люблинско-Дмитровской линии метро станцию "Улица 800-летия Москвы". Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Москомархитектуры, пояснив, что юбилей города с размахом праздновали в столице в 1947 году.

"Архитекторы решили превратить пространство станции в выставочный зал: путевые стены украсят панно с изображениями первомайских шествий, сталинских высоток, пионеров, самолетов и другими историческими атрибутами. При этом само оформление платформы будет необычным - половину станции оформят в ярко красном цвете, напоминающем советский флаг, а другая половина будет светло-серой, продольные светильники на потолке будут "сшивать" две стороны словно нити", - приводятся в сообщении слова главного архитектора Москвы, первого заместителя председателя Москомархитектуры Сергея Кузнецова.

Уточняется, что на потолке в кассовом зале сделают красно-белый геометрический узор, в котором можно будет увидеть Кремлевские звезды или флаги. Станция с двумя подземными вестибюлями строится на пересечении Дмитровского шоссе и улицы 800-летия Москвы. Входные вестибюли планируется совместить с подземными пешеходными переходами на обе стороны Дмитровского шоссе.

Продление Люблинско-Дмитровской линии московского метро до поселка Северный, которое включит строительство новых станций - "Улица 800-летия Москвы", "Лианозово" и "Физтех", - планируют завершить в 2022 году.

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