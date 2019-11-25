Гидрометцентр не прогнозирует ледяной дождь во второй половине недели в Москве

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Гидрометцентр России не прогнозирует ледяной дождь во второй половине недели и советует жителям Москвы и области не пугаться этого атмосферного явления. Об этом ТАСС сообщила главный специалист ведомства Марина Макарова, отметив, под ледяным дождем скрывается обычный гололед.

В воскресенье и понедельник в ряде СМИ появилась информация со ссылкой на Центр погоды "Фобос" о приходе ледяного дождя в столичный регион во второй половине недели.

"Синоптики не прогнозируют ледяной дождь. В официальных прогнозах под этим словосочетанием скрывается обычный гололед. Но это такие явления, которые прогнозируются не так заблаговременно. Так задолго нет смысла пугать тем, чего может и не быть", - сказала собеседница агентства.

Вместе с тем, по ее словам, осадки в самом деле придут в столичный регион во второй половине недели, но говорить об их характере еще рано.

По данным Гидрометцентра, в понедельник и вторник москвичей ожидает ясная погода. Атмосферное давление будет повышенным - 759-754 мм рт. ст. Температура днем в понедельник будет в районе 5-3 градусов мороза, во вторник - 4-2 градуса, в среду - 2 градуса мороза - 0 градусов, в четверг - 1 градус мороза - 1 градус тепла.