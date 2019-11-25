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Синоптики сообщили о понижении атмосферного давления в Москве из-за серии циклонов

Нормальным для столицы является давление 748 мм. рт. ст.

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. /ТАСС/. Атмосферное давление, которое до сих пор было повышенным, начнет падать во второй половине недели в Москве из-за надвигающейся серии циклонов, сообщила в понедельник ТАСС главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова.

В настоящее время наблюдается повышенное атмосферное давление - 759 мм. рт. ст., а нормой для столицы является 748 мм. рт. ст.

"Антициклон удерживал у нас такую стабильную погоду с заметным суточным ходом. Но теперь характер погоды меняется, идет перестройка атмосферных процессов: антициклон уходит на юго-восток, опускается фронтальная зона, и мы будем находиться под влиянием семейства циклонов. В четверг мы будем еще на юго-восточной их периферии, а в субботу центр циклонов прогнозируется над странами Балтии. Это наиболее близкая к нам точка, но, тем не менее, давление у нас упадет до 733 мм. рт. ст.", - сказала собеседница агентства.

По словам Макаровой, в воскресенье столичный регион еще будет находиться под их влиянием, в понедельник тоже, но уже в меньше степени. "Он переместится на Кольский полуостров, на юг Баренцева моря", - отметила она.

Такие колебания атмосферного давления - явление достаточно обычное, опасности не представляет. "Атмосфера - она же живая, в ней существуют атмосферные волны разной длины и разной амплитуды. И они очень активны, особенно в умеренных широтах", - пояснила Макарова.

По данным Гидрометцентра, в понедельник и вторник москвичей ожидает ясная погода. Атмосферное давление будет повышенным - 759-754 мм рт. ст. Температура днем в понедельник будет в районе трех-пяти градусов мороза, во вторник - минус два-четыре градуса, в среду ноль - минус два градуса, в четверг - минус один-плюс один градус.

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