Комиссия Мосгордумы поддержала поправки ко второму чтению бюджета Москвы

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Члены комиссии Мосгордумы по экономической и социальной политике одобрили пакет поправок в проект бюджета Москвы на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов и рекомендовали столичному парламенту принять законопроект во втором чтении. Об этом сообщила в понедельник на заседаний комиссии ее председатель Людмила Гусева.

"Комиссией принято решение рекомендовать Мосгордуме на заседании, которое состоится 27 ноября, одобрить поправки в проект бюджета столицы от редактора, не поддерживать отклоненные редактором поправки и принять законопроект о бюджете во втором чтении", - сказала Гусева.

Как сообщила министр правительства Москвы, руководитель департамента финансов, редактор законопроекта Елена Зяббарова, всего к ранее принятому в первом чтении проекту бюджета было внесено 140 поправок от депутатов и депутатских объединений и шесть поправок редактора. По ее словам, более 50 поданных поправок не касались перераспределения бюджетных ассигнований, а содержали запрос информации по различным темам, которые теперь выполнены отраслевыми департаментами и будут направлены в Мосгордуму. Также ряд предложений депутатов не соответствовали действующему законодательству РФ, не относятся к предмету второго чтения и меняют ранее утвержденные основные характеристики бюджета, не содержат финансово-экономического обоснования и расчетов либо ранее были уже учтены в законопроекте. Кроме того, 95 подступивших поправок к проекту бюджета предусматривают перераспределения средств и были рассмотрены редактором, более трети из них частично либо полностью были учтены ко второму чтению законопроекта.

"Источником финансового обеспечения всех поддержанных поправок является резервный фонд, предусмотренный на 2020 год в расходной части бюджета <...> Общее число учтенных полностью или частично поправок - 35. Все поддержанные поправки носят социальный характер, то есть соответствуют основным приоритетам бюджетной политики города: расширяются меры социальной поддержки граждан старшего поколения, вводятся новые льготные категории, индексируются все виды пособий семьям с детьми, увеличиваются расходы на культуру, массовый спорт, научную деятельность, мероприятия в сфере культурного наследия. Кроме того, поддержанными поправками увеличиваются доходы местных бюджетов", - сказала Зяббарова.

Так, редактором учтены две схожие поправки о новой льготной категории граждан "дети войны", внесенные фракциями "Единая Россия" совместно с депутатским объединением "Моя Москва" и фракцией КПРФ. Из резервного фонда столицы предлагается выделить 1,59 млрд рублей на ежемесячные выплаты для москвичей, родившихся с 1 января 1928 года по 3 сентября 1945 года, которые не относятся к федеральным и региональным "льготникам". Тогда уже с 1 января 2020 года "дети войны" смогут получать ежемесячную выплату по аналогии с тружениками тыла. Также поддержана поправка фракций "Единой России", "Яблоко", депутатского объединения "Моя Москва" и лично депутатов об индексации размеров всех видов пособий и выплат семьям с детьми в следующем году на 5,6%. На эти цели предусматривается почти 2,5 млрд рублей, которые будут предоставлены профильному департаменту труда и соцзащиты населения Москвы.

Кроме того, поддержана поправка в проект бюджета от "единороссов" об увеличении расходов на развитие массового спорта на 1,5 млрд рублей. Также редактором принята поправка "Единой России", которая позволит предусмотреть дополнительные 1,5 млрд рублей для муниципальных образований новой Москвы - на благоустройство дворовых территорий.

Поправки фракции "КПРФ" о выделении дополнительных ассигнований в размере 1 млрд рублей на реконструкцию и обновление зданий московских театров, внесенных в список культурного наследия, и на развитие научной деятельности в Москве также учтены редактором и будут предложены к утверждению на заседании думы.

Поддержана поправка, предусматривающая увеличение на 1,5 млрд рублей расходов по подпрограмме о массовой спортивной работе, которая учитывает предложения нескольких депутатов и фракций. Несколько поправок редактора учитывают предложения "Единой России" и КПРФ, в том числе о предоставлении субсидии предприятию "Радон" в размере 165 млн рублей на исследование отдельных территорий на соответствие нормам радиационной безопасности и об увеличении нормативов отчислений для муниципальных образований ТиНАО.

Утверждение бюджета Москвы

Проект бюджета Москвы на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов был внесен 15 октября мэром Москвы Сергеем Собяниным. 30 октября депутаты Московской городской думы одобрили проект бюджета в первом чтении.

Согласно проекту, доходы в 2020 году составят почти 2,8 трлн рублей, в 2021-м - более 3,6 трлн, в 2022-м - порядка 3,4 трлн. Расходы в 2020 году - около 3,15 трлн рублей, в 2021-м - почти 3,3 трлн, 2022-м - около 3,4 трлн. Дефицит бюджета в 2020 году составит почти 351,3 млрд рублей, в 2021-м - почти 214,2 млрд, в 2022-м - почти 22,9 млрд рублей.

Ожидается, что в 2020 году доходы городского бюджета увеличатся на 8% к предшествующему году, в 2021-2022 годы прогнозируется рост доходов на 9,5% в год. Расходы бюджета Москвы на 2020 год запланированы с ростом на 15% к уровню текущего года. Власти Москвы намерены ежегодно тратить порядка 1,7 трлн рублей, или 53,3% расходов, на цели социального характера: здравоохранение, образование, культуру, спорт, социальную поддержку, жилье.

С учетом оплаты медицинской помощи из фонда обязательного медицинского страхования финансирование социальных расходов в 2020 году составит свыше 2 трлн рублей. Порядка 90% расходов предусмотрено на реализацию городских программ развития и выполнение социальных обязательств перед москвичами.

5 ноября в Цифровом деловом пространстве на Покровке состоялись публичные слушания по проекту закона столицы "О бюджете города Москвы на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов", в них приняли участие более 1,1 тыс. человек. Как пояснил ТАСС председатель Мосгордумы, публичные слушания, в соответствии с требованиями федерального закона, проводятся ежегодно и организуются столичной Общественной палатой. Мнения и предложения москвичей могут быть учтены при втором чтении законопроекта в Мосгордуме.

7 ноября председатель Мосгордумы Алексей Шапошников сообщил ТАСС, что к рассмотрению законопроекта во втором чтении всего от депутатского корпуса поступило 140 поправок, большинство из них касаются актуальных для москвичей вопросов, социальной поддержки, медицины, образования, жилищной сферы. Лично депутаты внесли 65 поправок, фракция "Единая Россия" и депутатское объединение "Моя Москва" предоставили единым пакетом 15 поправок. Фракция "КПРФ" направила 16 поправок, "Яблоко" - семь, а группа депутатов от "Справедливой России" - 37.