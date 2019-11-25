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В Москве 350 спасателей и добровольцев вышли патрулировать водоемы

Кроме того, в МЧС отметили, что в столице завершена дополнительная подготовка пожарно-спасательных подразделений к работам в зимний период

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Около 350 добровольцев и спасателей вышли патрулировать водоемы Москвы в связи со становлением льда. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС.

"Основная причина гибели людей на водных объектах зимой - выход на лед водоемов в запрещенных для этого местах, - сообщили в главке. - Порядка 350 спасателей и добровольцев начали патрулировать водные объекты в связи со становлением льда на московских водоемах".

Кроме того, как отметили в пресс-службе, в целях сокращения числа происшествий, связанных с провалом под лед людей и техники, патрульные группы инспекторов Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России, спасатели и добровольцы проводят профилактическую работу с населением, раздают отдыхающим на маршрутах своего патрулирования памятки по правилам безопасного поведения на водных объектах зимой.

"Особое внимание уделяется недопущению нахождения детей у водоемов без взрослых. Только в прошлом году в зимний период в ходе патрулирований было выявлено более 1,8 тыс. детей в возрасте до 14 лет, которые находились на водоемах без присмотра взрослых", - подчеркнули в ГУ МЧС по Москве.

Также, отметили в главке, завершена дополнительная подготовка пожарно-спасательных подразделений к работам в зимний период. Они оснащены первичными средствами спасения людей на воде как в летний, так и в зимний периоды, а также индивидуальными средствами защиты самих пожарных-спасателей.

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