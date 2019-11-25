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МВД назвало футбол причиной массовой драки дворников в центре Москвы

В результате инцидента были задержаны 17 человек

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Причиной шумного конфликта во дворе одного из домов на улице Ефремова в центре Москвы стал любительский футбол. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

В воскресенье вечером в полицию поступило сообщение о массовом конфликте на улице Ефремова между домами 11 и 13. Полицейские, прибыв на место, установили, что произошла массовая драка между дворниками, которые работали в ГБУ "Жилищник", они были вооружены лопатами и ломами. Правонарушители задержаны.

"Установлено, что конфликт возник после любительской игры в футбол. В медицинское учреждение по факту причинения телесных повреждений никто не обращался", - отметили в главке.

Как уточнили в пресс-службе, были задержаны 17 мужчин в возрасте от 18 до 49 лет, приезжих из ближнего зарубежья. В отношении них составлены протоколы об административном правонарушении, предусмотренном статьей 20.1 КоАП РФ ("Мелкое хулиганство").

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