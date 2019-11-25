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ОЭЗ Москвы стала лидером рейтинга инвестпривлекательности особых экономических зон

Высокая позиция столичной особой экономической зоны в рейтинге обеспечена за счет ее значительного качественного роста

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Особая экономическая зона "Технополис "Москва" возглавила список лидеров третьего Национального рейтинга инвестиционной привлекательности особых экономических зон (ОЭЗ) технико-внедренческого типа, подготовленного Ассоциацией развития кластеров и технопарков России совместно с Минэкономразвития. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

"Среди индустриальных площадок технико-внедренческого типа первые строки заняли: "Технополис "Москва", "Дубна" и "Санкт-Петербург". ОЭЗ "Технополис "Москва" и !Дубна" впервые разделили между собой 1 и 2 места", - говорится в сообщении.

Отмечается, что высокая позиция столичной особой экономической зоны в рейтинге обеспечена за счет ее значительного качественного роста. "Мы ведем активную работу над развитием столичной особой экономической зоны, и достигнутые результаты ценятся не только резидентами - их число растет - но и подтверждаются рейтингами. Сегодня резидентами ОЭЗ являются 62 компании, а объем инвестиций накопленным итогом превышает 25 млрд рублей. Помимо налоговых льгот для бизнеса, привлекательна современная инфраструктура "Технополиса "Москва", быстрое и беспроблемное подключение к готовым коммуникациям", - цитирует пресс-служба главу департамента Александра Прохорова.

Рейтинг привлекательности ОЭЗ составляется ежегодно. Авторы учитывают статистические данные и сведения, полученные от управляющих компаний экономических зон, Минэкономразвития, из открытых источников, а также оценки резидентов ОЭЗ и экспертов. Рейтинг разделен по двум типам: промышленно-производственные и портовые экономические зоны и технико-внедренческие.

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