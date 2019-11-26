Переменная облачность и до 4 градусов мороза ожидаются в Москве во вторник

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Переменная облачность и до минус 4 градусов ожидаются в Москве во вторник. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Днем в городе температура воздуха составит 2-4 градуса мороза. В ночь на среду она может опуститься до минус 5 градусов. Осадков в Московском регионе не ожидается.

Ветер южный, 5-10 м/с. Атмосферное давление составит около 755 мм ртутного столба.

В Подмосковье во вторник температура будет колебаться в пределах 1-6 градусов мороза. В ночь на среду столбики термометров могут опуститься до отметки минус 8 градусов.