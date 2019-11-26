Власти Москвы готовят программу поддержки занятости при строительстве жилья

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Правительство Москвы готовит нормативно-правовой акт, согласно которому инвесторам предложат льготы в виде отсрочки и последующего освобождения от платы за изменение вида разрешенного использования участка при возведении жилья. Условие получения льгот - обязательства инвестора построить промышленный либо офисный объект, сообщила во вторник пресс-служба столичного департамента городского имущества.

"В настоящее время город разрабатывает дополнительные стимулы для создания новых мест приложения труда, в том числе - за счет строительства офисов и промышленных объектов. Они коснутся застройщиков в сфере жилья, которые решили изменить вид разрешенного использования участков при строительстве многоквартирных жилых домов", - говорится в сообщении.

По словам вице-мэра Москвы Владимира Ефимова, у города большой запрос от крупных системных инвесторов, которые занимаются строительством жилья на территории Москвы. "Ежегодно они уплачивают порядка 17-20 млрд рублей за изменение вида разрешенного использования земельных участков, предназначенных для строительства жилых объектов. Поэтому мы приняли решение и сейчас готовим соответствующую нормативную базу, согласно которой инвесторы, осуществляющие строительство жилья на территории столицы, смогут не вносить плату за изменение вида разрешенного использования земельных участков при условии направления этой экономии и своих средств софинансирования в двукратном размере на строительство промышленных и офисных объектов", - уточнил Ефимов.

Он добавил, что таким образом каждый рубль города привлечет 2 рубля частных инвестиций в строительство промышленных и офисных объектов, себестоимость строительства объектов снизится еще на 30%, появятся условия для создания дополнительных рабочих мест.

По словам главы столичного департамента городского имущества Максима Гамана, которого также цитирует пресс-служба, после внесения поправок в московское законодательство инвесторы будут освобождены от платы за изменение вида разрешенного использования участка при строительстве жилья, если исполнят свои обязательства по строительству промышленного или офисного объекта. "Кроме того, они будут обязаны осуществить строительство офисов или производства в установленный срок, с необходимыми параметрами", - добавил Гаман.