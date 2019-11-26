Новогодние шоу и рождественская ярмарка откроются зимой на ВДНХ в Москве

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Зимние развлечения, среди которых аренда собачьих упряжек и квадроциклов, познавательные представления для детей и рождественская ярмарка, будут доступны для посетителей ВДНХ в Москве зимой. Об этом сообщается во вторник на сайте мэра и правительства столицы.

"Весь зимний сезон... на ВДНХ для горожан будут доступны десятки зимних развлечений. Покататься на коньках на главном катке страны, смастерить подарок к Новому году и увидеть интерактивное шоу можно будет на ВДНХ этой зимой. Пока посетителям доступны не все развлечения, так как многие из них зависят от погоды", - говорится в сообщении.

Уточняется, что уже сегодня для гостей выставки открыты два катка с искусственным льдом и тюбинговая горка. Как только выпадет достаточно снега, горожане смогут арендовать снегоходы и квадроциклы, на ВДНХ будет две трассы для катания на них - длиной 120 и 110 м. Также в выставочном центре появятся две лыжные трассы. Кроме того, слева от главного входа выставки разместится площадка, где жителям предложат катание на нартах, запряженных ездовыми собаками породы хаски.

"Парк ремесел" на ВДНХ зимой превратится в фабрику Деда Мороза, гостей которой будут учить декорировать елочные украшения, готовить разноцветные леденцы. А на "Городской ферме" с 14 декабря по 12 января будут показывать семейные постановки, в числе которых новогоднее представление "Кто живет в коробке?", созданное на основе скандинавских сказок и легенд. В "Москвариуме" праздничное шоу с участием морских животных "Вокруг света за Новый год" можно будет посмотреть с 14 декабря по 19 января.

Кроме того, за павильоном №58 на ВДНХ с 27 декабря откроется традиционная рождественская ярмарка.