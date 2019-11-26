На 30 пешеходных переходах в Москве перенастроили работу светофоров

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Режим работы светофоров по просьбам жителей изменили еще на 30 пешеходных переходах в Москве. Об этом сообщается во вторник на сайте мэра и правительства столицы.

"По просьбам жителей на 11 переходах снизили время ожидания зеленого сигнала, а на 19 - увеличили продолжительность зеленого света. В зависимости от загрузки и времени суток длительность фазы может меняться", - говорится в сообщении.

Как отметил заместитель руководителя ЦОДД Дмитрий Горшков, слова которого приводятся в сообщении, изменения не сказываются на загруженности дорог, при этом у пешеходов появляется больше времени на то, чтобы комфортно перейти улицу. В частности, на пересечении улиц Академика Комарова и Большой Марфинской длительность разрешающего сигнала светофора для пешеходов была увеличена на пять секунд - с 13 до 18. А около дома 5 на улице Айвазовского ждать зеленый свет теперь надо будет 43 секунды вместо 101-й, как было ранее. Отмечается, что в Окружном проезде в районе станции метро "Черкизовская" благодаря установке "умных датчиков" зеленый сигнал горит преимущественно для пешеходов, а для автомобилей светофор автоматически включается только при их появлении.

Всего по просьбам жителей с 2013 года режим работы светофоров был изменен более чем на тысяче пешеходных переходов.