Рекордное число пассажиров воспользовались МЦД утром 26 ноября

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Пассажиропоток на Московских центральных диаметрах утром 26 ноября достиг почти 200 тыс. человек. Об этом сообщил во вторник мэр Москвы Сергей Собянин в своем Twitter.

"МЦД сегодня до 9 утра перевезли рекордное количество пассажиров - 196 тыс. Новый вид транспорта становится все более востребованным", - написал он.

Движение по первым Московским центральным диаметрам было запущено 21 ноября. В четверг и в пятницу сообщалось о проблемах в работе МЦД. 21 ноября в связи с утренней пиковой нагрузкой произошли сбои на некоторых станциях при использовании карт "Тройка", активированных в пригородных кассах. Всех пассажиров, которые столкнулись с подобной проблемой на турникетах, пропускали на МЦД бесплатно.

Поезда на МЦД-2 в пятницу утром следовали с увеличенными интервалами движения в направлении Москвы со стороны Нахабина. За третий день после начала движения не было зафиксировано ни одного сбоя. По данным департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы, всего за три дня пассажиропоток первых двух диаметров составил почти 1,4 млн человек. 24 ноября Собянин объявил, что проезд на обеих линиях МЦД будет бесплатным в ближайшие две недели, также в связи со значительным ростом пассажиропотока было принято решение с 25 ноября на МЦД-2 увеличить число вагонов во всех поездах до 10-11.