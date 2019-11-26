{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Рекордное число пассажиров воспользовались МЦД утром 26 ноября

Общий пассажиропоток диаметров с момента запуска составил почти 1,4 млн человек

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Пассажиропоток на Московских центральных диаметрах утром 26 ноября достиг почти 200 тыс. человек. Об этом сообщил во вторник мэр Москвы Сергей Собянин в своем Twitter.

"МЦД сегодня до 9 утра перевезли рекордное количество пассажиров - 196 тыс. Новый вид транспорта становится все более востребованным", - написал он.

Движение по первым Московским центральным диаметрам было запущено 21 ноября. В четверг и в пятницу сообщалось о проблемах в работе МЦД. 21 ноября в связи с утренней пиковой нагрузкой произошли сбои на некоторых станциях при использовании карт "Тройка", активированных в пригородных кассах. Всех пассажиров, которые столкнулись с подобной проблемой на турникетах, пропускали на МЦД бесплатно.

Поезда на МЦД-2 в пятницу утром следовали с увеличенными интервалами движения в направлении Москвы со стороны Нахабина. За третий день после начала движения не было зафиксировано ни одного сбоя. По данным департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы, всего за три дня пассажиропоток первых двух диаметров составил почти 1,4 млн человек. 24 ноября Собянин объявил, что проезд на обеих линиях МЦД будет бесплатным в ближайшие две недели, также в связи со значительным ростом пассажиропотока было принято решение с 25 ноября на МЦД-2 увеличить число вагонов во всех поездах до 10-11.

 

Теги
Собянин, Сергей СеменовичРоссия
Реклама на ТАСС
В Новой Москве возбудили дело в отношении женщины, оставившей в опасности ребенка
Инцидент произошел в поселке Шишкин Лес
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС