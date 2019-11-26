Пассажиры высоко оценили важность и качество работы МЦД

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Опрос, проведенный на станциях Московских центральных диаметров (МЦД), показал, что столичные пассажиры довольно высоко оценивают важность и качество работы нового вида транспорта и намерены продолжить им пользоваться, сообщается во вторник на сайте мэра и правительства столицы.

"Абсолютное большинство опрошенных пассажиров Московских центральных диаметров отметили важность проекта: 78% опрошенных оценили важность проекта на 4,2-4,6 балла из пяти возможных. При этом 65% респондентов оценили работу нового наземного метро в первые дни после запуска на четыре или пять баллов", - говорится в сообщении.

Опрос проводился на станциях МЦД и пересадочных станциях метро по телефону и смс, в нем приняли участие более 4,5 тыс. пассажиров. Отмечается, что 54% респондентов назвали ключевым преимуществом нового вида транспорта наличие бесплатной пересадки на метро и МЦК, 47% - удобные интервалы движения поездов. Больше половины опрошенных - 60% - высказались за увеличение количества вагонов в поездах, кроме того, пассажиры голосовали за налаживание билетной системы и улучшение информирования о графике движения. Кроме того, по данным опроса, 80% респондентов планируют и дальше пользоваться МЦД.

Движение по первым Московским центральным диаметрам было запущено 21 ноября. В четверг и в пятницу сообщалось о проблемах в работе МЦД: 21 ноября в связи с утренней пиковой нагрузкой произошли сбои на некоторых станциях при использовании карт "Тройка", активированных в пригородных кассах. Всех пассажиров, которые столкнулись с подобной проблемой на турникетах, пропускали на МЦД бесплатно.

Поезда на МЦД-2 в пятницу утром следовали с увеличенными интервалами движения в направлении Москвы со стороны Нахабина. За третий день после начала движения не было зафиксировано ни одного сбоя. По данным Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы, всего за три дня пассажиропоток первых двух диаметров составил почти 1,4 млн человек. Мэр Москвы Сергей Собянин 24 ноября объявил, что проезд на обеих линиях МЦД будет бесплатным в ближайшие две недели. Также в связи со значительным ростом пассажиропотока было принято решение с 25 ноября увеличить составность всех поездов на МЦД-2 до 10-11 вагонов.