ГИБДД Москвы призвала водителей не пользоваться услугами посредников при регистрации машин

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Столичная Госавтоинспекция призывает автовладельцев не пользоваться услугами посредников при регистрации автомобилей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Москве.

"Столичная ГИБДД призывает не пользоваться услугами посредников. Оплачивая услуги, предоставляемые третьими лицами, вы лишаете себя быстрого, беспрепятственного и качественного получения государственной услуги по линии Госавтоинспекции", - сказал собеседник агентства.

Он также отметил, что единственным правильным и безопасным способом получения госуслуги, связанной с регистрацией автомобилей, является портал госуслуг или личное обращение непосредственно к сотрудникам подразделений Госавтоинспекции.