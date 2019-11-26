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ГИБДД Москвы призвала водителей не пользоваться услугами посредников при регистрации машин

В Госавтоинспекции отметили, что единственным правильным и безопасным способом регистрации автомобиля, является портал госуслуг или личное обращение в подразделения автоинспекции

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Столичная Госавтоинспекция призывает автовладельцев не пользоваться услугами посредников при регистрации автомобилей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Москве.

"Столичная ГИБДД призывает не пользоваться услугами посредников. Оплачивая услуги, предоставляемые третьими лицами, вы лишаете себя быстрого, беспрепятственного и качественного получения государственной услуги по линии Госавтоинспекции", - сказал собеседник агентства.

Он также отметил, что единственным правильным и безопасным способом получения госуслуги, связанной с регистрацией автомобилей, является портал госуслуг или личное обращение непосредственно к сотрудникам подразделений Госавтоинспекции.

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