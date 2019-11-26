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Движение по улице Матросская тишина в Москве ограничат 1 декабря из-за киносъемок

Там будут проходить съемки фильма Кирилла Серебренникова "Петровы в гриппе"

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Улица Матросская тишина в Москве будет закрыта для проезда автомобилей в связи с проведением киносъемок 1 декабря. Об этом во вторник сообщается в аккаунте столичного департамента транспорта в Twitter.

"Первого декабря на улице Матросская Тишина пройдут киносъемки, обратите внимание на перекрытия", - говорится в сообщении.

Ограничения будут действовать с 7:00 до 14:00 мск.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе Московской кинокомиссии, в это время там будут проходить съемки фильма Кирилла Серебренникова "Петровы в гриппе".

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Россия
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