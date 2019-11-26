Техинспекция Москвы готова втрое увеличить число инспекторов для проверки крыш в снегопады

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Объединения административно-технических инспекций Москвы (ОАТИ) могут привлечь зимой для проверки состояния кровель зданий до 200 сотрудников, сообщил журналистам начальник ОАТИ Дмитрий Семенов.

"Для проверки зданий в повседневном режиме [зимой], если это техническая инспекция, [мы задействуем] порядка 70 человек. Но, когда наступают сложные погодные условия - переход через ноль, сильные снегопады, то, естественно, я своими распоряжениями привлекаю дополнительные силы. Пока что максимум который мы можем привлечь [предстоящей зимой] - всего 200 человек", - отметил Семенов, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС.

Он добавил, что инспекторы могут применить только выборочный контроль из-за большого количества зданий. "Потом, ведь не в том дело, что мы выявляем нарушения и штрафуем собственников и владельцев. Наш вопрос не в применении штрафных санкций, а профилактика нарушений", - пояснил Семенов.

Согласно материалам к пресс-конференции, на контроле ОАТИ находится более 5,3 тыс. зданий первоочередного контроля (со скатыми кровлями, выходящими на пешеходные тротуары). В рамках подготовки к зиме собственникам зданий было направлено более 5 тыс. заявлений о необходимости надлежащей уборки кровель. Им предлагается либо заняться уборкой собственными силами (с подготовкой персонала и оборудования), либо заключить договоры со специализированными организациями. Также собственникам напомнили и о персональной ответственности за нарушения.

За зиму 2018-2019 года инспекция выписала штрафы на сумму 35 млн рублей. К административной ответственности привлекли 2429 юрлиц, 482 - ответственных должностных лица и 109 - физических лиц.

Правила очистки крыш

Все требования по содержанию кровель нежилых зданий на территории Москвы прописаны с 1999 года с последующими дополнениями в "Правилах санитарного содержания территорий, организации уборки и обеспечения чистоты и порядка в городе Москве". Согласно документу, владельцы зданий должны организовать самостоятельно очистку крыш от снега и удаление сосулек, ледяных свесов, а также иных ледяных образований, снежных свесов на карнизах и других выступающих частях и элементах нежилых зданий, строений и сооружений.

При этом правила определяют и сроки таких работ. Так, очищать участки, выходящие на улично-дорожную сеть, тротуары, пешеходные зоны, зоны входов в подъезды, детские площадки и иные места, предназначенные для прохода людей, собственники должны в течение двух дней при накоплении снега свыше пяти сантиметров. Очищать участки, выходящие на иные территории, - в течение трех дней, говорится в постановлении правительства Москвы. Очистку крыш жилых зданий обеспечивают управляющие компании, если не успевают это сделать в срок, то ответственность ложится на глав районных управ и префектов.

Весной этого года депутаты Мосгордумы приняли закон, который предусматривает штрафы для собственников и других владельцев нежилых зданий и сооружений за не своевременную или ненадлежащую очистку кровель от снега.

Было решено установить административный штраф за ненадлежащее содержание крыш нежилых объектов для граждан в размере от 3 до 5 тыс. рублей (ранее сумма штрафа варьировалась от 500 рублей до 1 тыс. рублей). Для должностных лиц размер санкции установлена от 10 до 20 тыс. рублей (от 1,5 до 2 тыс. рублей), и для юридических лиц - от 50 до 200 тыс. рублей (до принятия закона - от 15 до 20 тыс. рублей).

Изменения также касаются объектов, которые относятся к государственной или муниципальной собственности. Теперь, ответственное лицо будет платить от 15 до 30 тыс. рублей (ранее от 10 до 15 тыс.). Сумма штрафа для юридических лиц может составить от 50 до 200 тыс. рублей (20-100 тыс. рублей - до принятия закона). Полномочия по рассмотрению дел по таким нарушениям от префектур и управ административных округов перейдут к ОАТИ.