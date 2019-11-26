Репродукции известных картин о Великой Отечественной войне разместили в московском метро

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Выставка из 150 репродукций работ известных советских и российских художников, представленных на экспозиции "Память поколений" в Центральном Манеже, открылась в московском метрополитене. Об этом ТАСС во вторник сообщили в оргкомитете выставки.

"Московское метро - популярный у горожан вид транспорта. Мы хотели показать самые яркие произведения с выставки, чтобы заинтересовать спешащих на работу людей и пробудить у них желание продолжить знакомство с подлинными шедеврами отечественного искусства, собранными из 32 городов России, непосредственно на экспозиции "Память поколений", - привели в оргкомитете слова организатора выставки Ивана Есина.

Полутораметровые постеры, посвященные Великой Отечественной войне, разместили в переходах между станциями "Чеховская", "Тверская", "Пушкинская", "Новокузнецкая", "Третьяковская", "Новослободская" и "Менделеевская". Здесь воспроизведены работы Гелия Коржева, Юрия Пименова, Виктора Попкова, Дмитрия Жилинского, Александра Дейнеки, Евгения Вучетича, Михаила Савицкого, Петра Оссовского и других. Особое место среди них занимают такие сильные произведения, как "Фашист пролетел" Аркадия Пластова, "Письмо с фронта" Александра Лактионова и "Мать-героиня" Петра Бучкина.

Желающие смогут воспользоваться бесплатным аудиогидом "Память поколений", размещенным в электронном приложении. В дороге он расскажет интересные и малоизвестные факты из биографии художников, об истории создания полотен или об изображенных на них людях.

В поддержку экспозиции метрополитен выпустил ограниченный тираж тематических карт "Тройка" с изображением знаменитой картины Лактионова "Письмо с фронта" и 900 тыс. проездных билетов "Единый" с информацией о выставке, дающих право бесплатного посещения исторического парка "Россия - Моя история" на ВДНХ.

Выставка "Память поколений" открылась в "Манеже" 4 ноября. В 15 залах показано 150 работ советских и российских художников и скульпторов с 1940-х по 2000-е годы, отражающие все этапы войны и ее осмысления. За первые семь дней работы ее посещаемость превысила 50 тыс. человек. Работа выставки сопровождается бесплатной экскурсионной и образовательной программой, подготовленной проектом "Россия - Моя история". Организаторами выставки выступили Патриарший совет по культуре, правительство Москвы, Минкультуры РФ и исторический парк "Россия - Моя история". Экспозиция будет работать до 8 декабря.