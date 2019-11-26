Московский кинотеатр "Молодежный" откроется после ремонта 28 ноября

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Московский кинотеатр "Молодежный" 28 ноября возобновляет работу, сообщается во вторник на сайте "Москино".

"Сеть "Москино" продолжает обновление и модернизацию городских кинотеатров. "Молодежный" в Текстильщиках (ул. Люблинская, д. 11) возобновит работу после ремонта 28 ноября. В большом кинозале установили комфортные кресла и увеличили расстояние между рядами, сделали подсветку ступеней, заменили линолеум и ковролин. В фойе кинотеатра вместо касс-окошек теперь открытый ресепшн. Также обновили фасад здания, козырьки, подсветку", - говорится в сообщении.

В первую неделю после открытия кинотеатр покажет вторую часть мультфильма о приключениях двух сестер "Холодное сердце 2", кинодраму о творческом пути Микеланджело "Грех" Андрея Кончаловского, романтическую комедию о сильной женщине "Давай разведемся!" Анны Пармас, биографический фильм "Лев Яшин. Вратарь моей мечты" Василия Чигинского и другие.

Откроются два кинозала: на 270 и 33 места. Стоимость билетов - от 100 до 380 рублей. Льготным категориям граждан предусмотрена скидка.

"Москино" - учреждение в структуре департамента культуры города Москвы. Курирует городские проекты в сфере кино, оказывает содействие киносъемкам. В сеть "Москино" входит 13 кинотеатров (23 зала). В 2018 году ремонты и модернизация оборудования прошли в кинотеатрах "Космос", "Звезда", "Факел", "Юность" и "Вымпел". До конца 2019 года также планируется отремонтировать кинотеатр "Салют".