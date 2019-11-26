Москвичи смогут фиксировать в смартфоне незаконную парковку на газоне и местах спецтехники

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Приложение "Помощник Москвы" заработает на восьми улицах в центре столицы с 5 декабря, оно позволит фиксировать случаи нелегальной парковки на площадке для пожарной спецтехники и на газоне. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе Центра организации дорожного движения (ЦОДД) правительства Москвы.

"По просьбам местных жителей программно-аппаратный комплекс "Помощник Москвы" заработает в восьми столичных дворах Центрального административного округа города Москвы. Теперь москвичи смогут самостоятельно навести порядок на своей территории. С помощью "Помощника Москвы" можно будет фиксировать случаи нелегальной парковки на площадке для пожарной спецтехники и на газоне. Это пилотный проект, запущенный департаментом транспорта Москвы вместе с префектурой ЦАО и управлением по ЦАО ГУ МЧС России по Москве", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что москвичи жалуются на неправильно припаркованные автомобили во дворах, которые часто мешают проезду машин экстренных служб, а также проходу жителей.

"Водители бросают машины в зоне действия запрещающих знаков, на газонах - это вызывает многочисленные жалобы. Мы провели мониторинг и совместно с префектурой ЦАО и коллегами из МЧС запускаем пилотный проект во дворах, где больше всего нарушений. Нововведение поможет повысить безопасность пешеходов и детей, а также исключить ситуации, когда личные автомобили перекрывают проезд машине скорой помощи и пожарной машине", - пояснили в пресс-службе.

С 5 декабря "Помощник Москвы" заработает по адресам: ул. Стройковская, д. 8, ул. Марксистская, д. 5, ул. Александра Солженицына, д. 31, стр. 1, ул. 4-я Тверская-Ямская, д. 12, ул. Чаянова, д. 16, ул. Бутырский Вал, д. 48, Вадковский пер., д. 16, Вспольный пер., д. 16, стр. 1.

"Фиксация нарушений с помощью программно-аппаратного комплекса происходит в автоматическом режиме без касания экрана пользователем. Программа на основе геолокации и заранее размеченных зон на карте сама определяет, какой вид нарушения нужно зафиксировать. При этом камера должна находиться в стационарном положении. В настоящее время "Помощник Москвы" используют более 460 тыс. москвичей. Благодаря их активной позиции количество нарушений ПДД в Москве с 2018 года сократилось на 9%", - заключили в пресс-службе ЦОДД.