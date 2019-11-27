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Десятки фестивальных площадок откроются в Москве в рамках "Путешествия в Рождество"

Гостей ждут нарядные елки и сказочные световые инсталляции, зрелищные ледовые балеты, театрализованные представления и концерты популярных исполнителей

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Праздничные мероприятия пройдут на 40 площадках в разных частях Москвы в рамках ежегодного зимнего фестиваля "Путешествие в Рождество", который пройдет в столице с 13 декабря по 12 января, сообщается в среду на сайте столичной мэрии.

Традиционно главные празднования пройдут на Манежной и Красной площадях, улице Новый Арбат. "Путешествие в Рождество" - самый популярный фестиваль цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны". Гостей ждут нарядные елки и сказочные световые инсталляции, зрелищные ледовые балеты, театрализованные представления и концерты популярных исполнителей, рождественский квест с подарками, а также увлекательные мастер-классы, тренировки по керлингу, сноубордингу и другим зимним видам спорта. И конечно, на фестивале горожане и туристы смогут попробовать самые вкусные угощения и приобрести необычные сувениры со всей России", - приводятся на сайте слова руководителя столичного департамента торговли и услуг Алексея Немерюка.

Так, на Манежной площади детей и взрослых каждый день будут встречать актеры в костюмах с праздничными угощениями. На улице Митинской каждый день будут идти кулинарные мастер-классы по приготовлению европейских праздничных блюд, на Ореховом бульваре повара научат всех желающих готовить венский шницель, латышский десерт бубертс, напитки сбитень и узвар. На улице Хачатуряна все желающие под руководством мастеров-художников создадут новогодние украшения для своего дома.

В Новопушкинском сквере и на площади Революции откроются ледовые театры, а в разных частях города будут работать рождественские катки. На Новом Арбате разместится снежная горка для сноуборда высотой 5,5 метра и длиной 30 метров.

Фестиваль "Путешествие в Рождество" проходит в столице каждую зиму с 2013 года. В программе фестиваля спектакли, концерты, зимние забавы, открытые тренировки, творческие и кулинарные мастер-классы и множество других развлечений. Прошлой зимой на фестивальных площадках побывали 18,6 млн москвичей и туристов.

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