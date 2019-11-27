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Первая в этом сезоне всепогодная лыжная трасса начала работать в "Сокольниках" в Москве

Протяженность лыжной трассы составляет 1,5 км. Пока снежная подушка полностью искусственная, но со временем ее покроют натуральным снегом

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Лыжная трасса с искусственным снежным покрытием открылась в среду в столичном парке "Сокольники", сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

"Эта лыжная трасса традиционно первой открывается в столичных парках. Мы ждем любителей этого зимнего вида спорта в "Сокольниках" в любую погоду. В течение всего зимнего сезона там будут проводиться лыжные эстафеты, забеги для профессионалов и любителей и другие спортивные мероприятия", - приводятся в сообщении слова пресс-службы Мосгорпарка.

Протяженность лыжной трассы составляет 1,5 км. Гости смогут кататься уже при температуре воздуха от нуля градусов. Лыжню будут обновлять ежедневно. Со временем ее покроют натуральным снегом, а пока снежная подушка полностью искусственная.

Как уточняется на портале, трасса в "Сокольниках" работает круглосуточно. Все желающие смогут приходить со своим снаряжением или брать его напрокат в парке. Пункт проката лыж работает по будням с 10:00 мск до 21:00 мск, а по выходным - с 10:00 мск до 20:00 мск. Выдача спортивного инвентаря заканчивается за час до закрытия пункта проката.

Зимний сезон открылся в парках Москвы 22 ноября. В этом году для жителей и гостей города будут работать 38 катков, 39 горок и 62 лыжные трассы. Также всю зиму в зонах отдыха будут проходить различные развлекательные мероприятия.

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Россия
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