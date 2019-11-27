Около 9 тыс. лифтов заменят в Москве до 2023 года

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Замену 8,8 тыс. лифтов планируется произвести в Москве с 2021 по 2023 год, согласно новой программе обновления лифтового оборудования, сообщается в среду на сайте мэра и правительства Москвы.

"С 2021 по 2023 год в Москве планируется заменить 8,8 тыс. лифтов", - сообщается на сайте.

Отмечается, что с 2018 года город отказался от продления срока службы лифтового оборудования. "Благодаря этому в 2021-2023 годах жители более 2,2 тыс. домов получат новое оборудование на три года раньше запланированного срока. Всего с 2011 года в городе заменено более 33 тыс. лифтов - это фактически четверть от их общего количества", - приводятся на сайте слова заммэра столицы Петра Бирюкова.

В этом году в Москве уже заменили более 1,2 тыс. подъемников из запланированных 1820, а в 2020-м заменят 2,7 тыс. лифтов. Региональная программа капремонта в Москве подразумевает замену 112 тыс. лифтов. Это почти четверть всех подъемных устройств, включенных в региональные программы капитального ремонта в стране.