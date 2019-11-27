Движение около "ВЭБ Арены" перекроют для проезда 28 ноября из-за матча ЦСКА - "Лудогорец"

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Движение транспорта по ряду прилегающих к стадиону "ВЭБ Арена" улиц будет перекрыто в связи с проведением футбольного матча ЦСКА (Москва) и "Лудогорец" (Болгария) 28 ноября, сообщается в среду в аккаунте столичного департамента транспорта в Twitter.
28 ноября с 18:55 до 22:25 мск движение на участке по проезду Березовой Рощи от Ходынского бульвара до 4-го Ходынского проезда, на участке по 3-й Песчаной улице от 2-й Песчаной улицы до д. 23 к. 5 по Новопесчаной улице, по четной стороне 2-й Песчаной улицы от Новопесчаной д. 4, а также на участке местного проезда от д. 2 по Ходынскому бульвару до д. 20А будет полностью перекрыто.
Обратите внимание❗️ 28 ноября из-за проведения футбольного матча будут организованы перекрытия рядом с «ВЭБ Ареной».⚽️ pic.twitter.com/aND9AtVtAH— Московский транспорт (@DtRoad) 27 ноября 2019 г.
Движение также полностью перекроют с 22:25 до 23:25 мск на участке по проезду Березовой рощи по направлению к 4-му Ходынскому проезду, от Ходынского бульвара до улицы Авиаконструктора Микояна, по 3-й Песчаной улице от 2-й Песчаной до д. 23 к. 5 по Новопесчаной улице, по 4-му Ходынскому проезду от проезда Березовой Рощи до Ходынского бульвара, от 4-го Ходынского проезда до проезда Березовой Рощи по Ходынскому бульвару, по улице Авиаконструктора Микояна от 3-й Песчаной улицы до д. 12 по улице Авиаконструктора Микояна, по 3-й Песчаной улице от улицы Авиаконструктора Микояна до д. 2 к. 1 по 2-й Песчаной, по 3-й Песчаной улице в районе сквера Дивизии Московского Народного Ополчения, по четной стороне 2-й Песчаной улицы от Новопесчаной улицы до 3-й Песчаной и на участке местного проезда от д. 2 по Ходынскому бульвару до д. 20А.
Матч пятого тура Лиги Европы ЦСКА - "Лудогорец" пройдет 28 ноября, начало в 21:00 мск.