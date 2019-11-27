Движение около "ВЭБ Арены" перекроют для проезда 28 ноября из-за матча ЦСКА - "Лудогорец"

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Движение транспорта по ряду прилегающих к стадиону "ВЭБ Арена" улиц будет перекрыто в связи с проведением футбольного матча ЦСКА (Москва) и "Лудогорец" (Болгария) 28 ноября, сообщается в среду в аккаунте столичного департамента транспорта в Twitter.

28 ноября с 18:55 до 22:25 мск движение на участке по проезду Березовой Рощи от Ходынского бульвара до 4-го Ходынского проезда, на участке по 3-й Песчаной улице от 2-й Песчаной улицы до д. 23 к. 5 по Новопесчаной улице, по четной стороне 2-й Песчаной улицы от Новопесчаной д. 4, а также на участке местного проезда от д. 2 по Ходынскому бульвару до д. 20А будет полностью перекрыто.