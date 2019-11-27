{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Движение около "ВЭБ Арены" перекроют для проезда 28 ноября из-за матча ЦСКА - "Лудогорец"

Матч начнется в 21:00

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Движение транспорта по ряду прилегающих к стадиону "ВЭБ Арена" улиц будет перекрыто в связи с проведением футбольного матча ЦСКА (Москва) и "Лудогорец" (Болгария) 28 ноября, сообщается в среду в аккаунте столичного департамента транспорта в Twitter.

28 ноября с 18:55 до 22:25 мск движение на участке по проезду Березовой Рощи от Ходынского бульвара до 4-го Ходынского проезда, на участке по 3-й Песчаной улице от 2-й Песчаной улицы до д. 23 к. 5 по Новопесчаной улице, по четной стороне 2-й Песчаной улицы от Новопесчаной д. 4, а также на участке местного проезда от д. 2 по Ходынскому бульвару до д. 20А будет полностью перекрыто.

Движение также полностью перекроют с 22:25 до 23:25 мск на участке по проезду Березовой рощи по направлению к 4-му Ходынскому проезду, от Ходынского бульвара до улицы Авиаконструктора Микояна, по 3-й Песчаной улице от 2-й Песчаной до д. 23 к. 5 по Новопесчаной улице, по 4-му Ходынскому проезду от проезда Березовой Рощи до Ходынского бульвара, от 4-го Ходынского проезда до проезда Березовой Рощи по Ходынскому бульвару, по улице Авиаконструктора Микояна от 3-й Песчаной улицы до д. 12 по улице Авиаконструктора Микояна, по 3-й Песчаной улице от улицы Авиаконструктора Микояна до д. 2 к. 1 по 2-й Песчаной, по 3-й Песчаной улице в районе сквера Дивизии Московского Народного Ополчения, по четной стороне 2-й Песчаной улицы от Новопесчаной улицы до 3-й Песчаной и на участке местного проезда от д. 2 по Ходынскому бульвару до д. 20А.

Матч пятого тура Лиги Европы ЦСКА - "Лудогорец" пройдет 28 ноября, начало в 21:00 мск.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Росстандарт не обнаружил суррогатного топлива на АЗС Москвы и Московской области
Ранее газета "Известия" сообщила, что в России доля суррогатного дизельного топлива составляет около 15%, а автомобильного бензина - 3,5%
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС