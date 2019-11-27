Собянин и Воробьев пообщались с пассажирами на МЦД

"Пообщались с пассажирами. В целом настроение позитивное. Будем дальше работать по улучшению движения", - написал он.

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев в среду утром проехали по первому Московскому центральному диаметру (МЦД-1) и выяснили пожелания пассажиров относительно улучшения работы нового транспорта. Об этом написал Собянин в своем Twitter.

Проехали с @VorobievAndrey по #МЦД -1. Пообщались с пассажирами. В целом настроение позитивное. Будем дальше работать по улучшению движения. pic.twitter.com/UgdSXo4WtZ

Воробьев у себя в Instagram добавил, что власти региона продолжат работу по благоустройству прилегающих к диаметрам территорий. "Мы обязательно продолжим благоустраивать прилегающие территории, будем думать над тем, как дальше обустраивать парковочные пространства и тротуары. Спасибо всем за высокую оценку", - написал губернатор.

Движение по первым Московским центральным диаметрам "Белорусско-Савеловском" от Одинцова до Лобни (МЦД-1) и "Курско-Рижском", соединяющем Нахабино и Подольск (МЦД-2), было запущено 21 ноября. В четверг и в пятницу сообщалось о проблемах в работе МЦД. 21 ноября в связи с утренней пиковой нагрузкой произошли сбои на некоторых станциях при использовании карт "Тройка", активированных в пригородных кассах. Всех пассажиров, которые столкнулись с подобной проблемой на турникетах, пропускали на МЦД бесплатно.

Поезда на МЦД-2 в пятницу утром следовали с увеличенными интервалами движения в направлении Москвы со стороны Нахабина.

Из-за проблем в работе МЦД было решено сделать проезд на обеих линиях бесплатным в ближайшие две недели. Кроме того, составность всех поездов на МЦД-2 увеличили до 10-11 вагонов с 25 ноября, благодаря этому в часы пик количество пассажирских мест будет больше на 30%. На МЦД-1 количество вагонов увеличится в течение следующих 15 дней.