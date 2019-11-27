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Собянин и Воробьев пообщались с пассажирами на МЦД

Движение по первым диаметрам было запущено 21 ноября
Мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев Владимир Гердо/ТАСС
Описание
Мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев
© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев в среду утром проехали по первому Московскому центральному диаметру (МЦД-1) и выяснили пожелания пассажиров относительно улучшения работы нового транспорта. Об этом написал Собянин в своем Twitter.

"Пообщались с пассажирами. В целом настроение позитивное. Будем дальше работать по улучшению движения", - написал он.

Воробьев у себя в Instagram добавил, что власти региона продолжат работу по благоустройству прилегающих к диаметрам территорий. "Мы обязательно продолжим благоустраивать прилегающие территории, будем думать над тем, как дальше обустраивать парковочные пространства и тротуары. Спасибо всем за высокую оценку", - написал губернатор.

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Сегодня с утра с Сергеем Семеновичем @mossobyanin проехали по МЦД. Пообщались с жителями, спасибо за добрые отзывы, замечания, предложения. Мы обязательно продолжим благоустраивать прилегающие территории, будем думать над тем, как дальше обустраивать парковочные пространства и тротуары. Спасибо всем за высокую оценку. Всем хорошего рабочего дня! #нашеподмосковье

Публикация от Андрей Воробьев Губернатор МО (@andreyvorobiev)

Движение по первым Московским центральным диаметрам "Белорусско-Савеловском" от Одинцова до Лобни (МЦД-1) и "Курско-Рижском", соединяющем Нахабино и Подольск (МЦД-2), было запущено 21 ноября. В четверг и в пятницу сообщалось о проблемах в работе МЦД. 21 ноября в связи с утренней пиковой нагрузкой произошли сбои на некоторых станциях при использовании карт "Тройка", активированных в пригородных кассах. Всех пассажиров, которые столкнулись с подобной проблемой на турникетах, пропускали на МЦД бесплатно.

Поезда на МЦД-2 в пятницу утром следовали с увеличенными интервалами движения в направлении Москвы со стороны Нахабина.

Из-за проблем в работе МЦД было решено сделать проезд на обеих линиях бесплатным в ближайшие две недели. Кроме того, составность всех поездов на МЦД-2 увеличили до 10-11 вагонов с 25 ноября, благодаря этому в часы пик количество пассажирских мест будет больше на 30%. На МЦД-1 количество вагонов увеличится в течение следующих 15 дней.

 

Теги
Воробьев, Андрей ЮрьевичСобянин, Сергей СеменовичРоссия
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