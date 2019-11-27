Более 90 фрагментов человеческих костей обнаружили при земляных работах в центре Москвы

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Более 90 фрагментов человеческих костей обнаружены при земляных работах на Средней Калитниковской улице в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Накануне на Средней Калитниковской улице при раскопке траншеи на глубине одного метра обнаружены 92 фрагмента человеческих костей. По предварительной информации, останки принадлежат шести людям", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в настоящее время материалы переданы для проверки в Следственный комитет.