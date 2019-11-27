{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Более 90 фрагментов человеческих костей обнаружили при земляных работах в центре Москвы

По предварительной информации, останки принадлежат шести людям

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Более 90 фрагментов человеческих костей обнаружены при земляных работах на Средней Калитниковской улице в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Накануне на Средней Калитниковской улице при раскопке траншеи на глубине одного метра обнаружены 92 фрагмента человеческих костей. По предварительной информации, останки принадлежат шести людям", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в настоящее время материалы переданы для проверки в Следственный комитет.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Зампреда Мосгоризбиркома наградили почетным знаком ЦИК РФ за организацию выборов в Москве
Также почетными знаками наградили консультантов и главных специалистов Мосгоризбиркома
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС