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Противоаварийные работы проведут в Доме Черникова в Москве

По словам руководителя Мосгорнаследия Алексея Емельянова, заявка от местных жителей о признании здания объектом культурного наследия сейчас на рассмотрении

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Департамент культурного наследия Москвы в ближайшее время выдаст разрешение на противоаварийные работы в доходном доме Черникова во 2-м Неопалимовском переулке, так как здание находится в аварийном состоянии. Об этом сообщил в среду журналистам руководитель Мосгорнаследия Алексей Емельянов.

"Дом Черникова не является объектом культурного наследия. Но, вместе с тем, здание находится в аварийном состоянии, именно поэтому департаментом в ближайшее время будет выдано разрешение на производство противоаварийных работ. Мы будем настаивать, чтобы противоаварийные работы по этому объекту начались как можно быстрее. В любом случае, будет ли здание памятником или нет, требуются скорейшие противоаварийные работы", - сказал Емельянов.

Он добавил, что заявка от местных жителей о признании здания объектом культурного наследия сейчас рассматривается в департаменте.

Согласно данным движения "Архнадзор", пятиэтажный дом Черникова был построен в 1914-15 годах для гвардии капитана в отставке А.М.Черникова по проекту гражданских инженеров А. Н.Дурова и П. П. Висневского в стиле модерн. В апреле 2017 года Архитектурный совет Москвы одобрил строительство на этом месте 6-этажного жилого дома по проекту бюро "Цимайло, Ляшенко и партнеры" с полным сносом дома Черникова и дома, примыкающего к нему с юга. В сентябре 2019 года СПЧ при президенте РФ попросил мэра столицы Сергея Собянина дать поручение рассмотреть вопрос о возможности реконструкции здания, без полного его сноса, с сохранением подлинного главного фасада и ценных элементов убранства интерьеров.

Движение Архнадзор Москвы сообщило, что собственник отказался от намерения снести здание.

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