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Акция "Ночь на заводе" пройдет в рамках четвертого этапа проекта "Открой#Моспром"

В ней примут участие 21 завод и четыре музея

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Четвертый этап просветительского проекта "Открой#Моспром" стартовал в среду и продлится до 30 ноября. В рамках этого этапа впервые пройдет акция "Ночь на заводе" по аналогии с культурной акцией "Ночь в музее", сообщил журналистам в среду глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.

"Если начинали мы с 10-12 заводов, то сегодня уже присоединились 21 завод и четыре музея, более 7 тыс. человек за год посетили эту акцию, на четвертый этап записались более 2 тыс. человек. В рамках текущей акции мы придумали с коллегами с завода Coca-Cola договорились, что будет устроен некий аналог "Ночи в музее" - "Ночь на заводе", где погасят свет и проведут квест, связанный с линией производства", - сообщил Прохоров в ходе посещения "Дымовского колбасного производства".

Дымовское производство

Первые экскурсии в рамках четвертого этапа прошли одновременно на 21 предприятии столичной промышленности и в четырех музеях, в том числе на "Дымовском колбасном производстве". Компания "Дымов" основана в 2001 году. Сегодня предприятие производит более 300 наименований мясных изделий. Объем реализованной продукции за 2019 год составил 23,7 тыс. тонн. На предприятии работают почти 900 сотрудников.

Первыми на экскурсии в цехах "Дымовского колбасного производства" побывали журналисты и студенты третьего курса факультета зоотехнии и биологии Российского государственного аграрного университета им. Тимирязева.

"Компания "Дымов" заинтересована не только в привлечении молодых кадров, но и в их развитии и сохранении в профессии. Ежегодно у нас в компании проходят стажировку 60 студентов из профильных вузов и колледжей. Для нас крайне важна и открытость - показать из чего состоит производство, какие люди на нем работают, какие продукты и как производятся", - отметил основатель и председатель совета директоров компании "Дымов" Вадим Дымов.

Глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики добавил, что проведение акции на таком предприятии, как "Дымов", позволяют повысить привлекательность промышленных профессий для молодежи.

Об акции

Первая акция "Открой#Моспром" прошла в Москве в конце марта 2019 года. Тогда свои двери для всех желающих открыли 11 крупных предприятий столицы, среди которых научно-производственные корпорации и крупные предприятия. Второй этап прошел с 13 по 15 июня. В рамках этой акции экскурсии на промышленные предприятия Москвы посетили 1,7 тыс. человек. Третий этап проходил с 26 по 28 сентября. Бесплатные экскурсии состоялись на 19 производственных предприятиях столицы и в двух музеях при московских фабриках - их посетили более 2 тыс. человек.

"Проект "Открой#Моспром" - отличная возможность для москвичей и гостей нашего города познакомиться с промышленными предприятиям столицы. В этот раз мы сделали большой акцент на профориентационную деятельность и пригласили на экскурсии проекта более 300 студентов профильных вузов города Москвы <...> Уверен, посещение завода станет для будущих специалистов своеобразным этапом в развитии карьеры и освоении выбранной профессии", - сообщил журналистам заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов.

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