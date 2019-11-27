"Вимм-Билль-Данн" вновь стал поставщиком детского питания для молочных кухонь Москвы

Москва, 27 ноября. /ТАСС/. Компания "Вимм-Биль-Данн" вновь стала победителем конкурсов на поставку детского питания для молочно-раздаточных пунктов Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе департамента столицы по конкурентной политике.

Согласно данным официального сайта мэра Москвы, власти столицы в 2017 году заключили с компанией "Вимм-Билль-Данн" трехлетний контракт на поставку питания для проживающих в столице детей и льготников.

"Победителем признали АО "Вимм-Билль-Данн", ему предстоит осуществлять поставку пюре из овощей, фруктов и мяса, каш, соков и обогащенного витаминами молока с 1 января 2020 по 31 декабря 2021 года", - сказали в пресс-службе.

Всего в аукционах приняли участие три компании. По всем пяти конкурсам начальная цена контрактов составила 7,52 млрд рублей, но в ходе торгов она снизилась от 14% до 35% и составила в общей сложности 5,84 млрд рублей.

Весь закупленный товар поступит в городской распределительный центр, после чего более 250 молочно-раздаточных пунктов Москвы получат новые наборы детского питания, которые будут сформированы поставщиком.

"Вимм-Билль-Данн" - российская компания, крупный производитель безалкогольных напитков и молочных продуктов. С 2011 года входит в группу компаний PepsiCo в России, которой принадлежит более 20 производственных предприятий, выпускающих молочные продукты, соки и минеральную воду. Наиболее известные - фруктовые и овощные соки J7, линейка молочных продуктов под маркой "Домик в деревне", минеральные воды "Ессентуки".