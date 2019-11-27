В Москве открывается выставка о дружбе Высоцкого и Бортника

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Выставка "Ах, милый Ваня, я гуляю по Парижу…", посвященная дружбе Владимира Высоцкого и народного артиста РФ Ивана Бортника, открывается в четверг в московском "Есенин-центре". Гости выставки увидят фотографии, письма, пластинки, а также ощутят атмосферу Театра на Таганке 70-х годов, рассказал ТАСС куратор выставки, художественный руководитель "Есенин-центра" Влад Маленко.

"Первые строки песни - "Ах, милый Ваня, я гуляю по Парижу…" - адресованы лично Ивану Сергеевичу Бортнику Владимиром Семеновичем Высоцким. А подзаголовок выставки - "Иван Бортник, Владимир Высоцкий: дружба как поэзия", потому что нам очень важно рассказать о дружбе знаковых людей конца XX века, очень ярких, которые оставили след в культуре нашей страны", - сказал Маленко.

Он отметил, что для него этот проект имеет и личное значение. "Потому что я 25 лет был связан с Иваном Сергеевичем, это просто мой долг как товарища. Он ушел от нас в начале этого года, и эта выставка - дань памяти великому артисту", - добавил собеседник агентства.

Экспозиция выставки состоит из четырех основных тем: дружба Высоцкого и Бортника, русская литература XX века, жизнь и творчество Бортника и атмосфера 70-х годов в Театре на Таганке и вне его. Гости выставки увидят фотографии, подлинники писем, пластинки, рисунки, книги с автографами, принадлежавшие артистам, узнают, как семья Бортника была связана с русской литературой ХХ века, и окунутся в атмосферу Театра на Таганке 1970-х годов. Символ выставки заключен в образе знаменитой "Черной кошки", придуманной Бортником в культовом фильме "Место встречи изменить нельзя".

"Мы нашли совершенно уникальные вещи, артефакты - рукопись песни "Ярмарка", которая была написана к фильму "Иван да Марья", письма и уникальные открытки из Испании и Мексики, из Франции и Германии, письма Бортнику от Высоцкого, пластинки", - рассказал Маленко. Музыкальное и видеооформление будут представлены записями сцен из спектаклей, песен из архива Бортника, а также записями диалогов Высоцкого, Бортника и других артистов Театра на Таганке.

В работе над проектом приняли активное участие Татьяна Борзых - вдова Бортника, художник-постановщик проекта Сергей Попов, а также представители Московского театра поэтов: Александр Антипов, Арина Чеканова, Роман Сорокин, Анна Чепенко, Николай Шкаруба. На торжественном открытии выставки 27 ноября был представлен перформанс, посвященный Высоцкому, Бортнику и фильму "Место встречи изменить нельзя". Маленко не исключает, что в будущем этот небольшой спектакль будет исполняться в знаковые даты - например, в день рождения Высоцкого.