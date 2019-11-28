Облачная погода и около нуля градусов ожидаются в Москве в четверг

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков и около нуля градусов ожидаются в Москве в четверг. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Днем в городе температура воздуха составит от минус 1 до плюс 1 градуса. В ночь на пятницу она может опуститься до минус 2 градусов.

Ветер южный, 3-8 м/с. Атмосферное давление составит около 748 мм ртутного столба.

В Подмосковье в четверг температура будет колебаться в пределах минус 3 - плюс 2 градусов. В ночь на пятницу столбики термометров могут опуститься до отметки минус 5 градусов.