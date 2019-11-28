Москва получила более 15 млрд рублей от инвестплатежей за аренду земли

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Бюджет Москвы с начала 2019 года получил более 15 млрд рублей за аренду инвесторами земли для строительства, сообщила в четверг пресс-служба столичного департамента городского имущества, подводя предварительные итоги года.

"С начала 2019 года по итогам оформления дополнительных соглашений об изменении цели использования участков площадь предоставленных инвесторам земель для строительства и реконструкции объектов составила 109 га, а площадь нового строительства - 1,55 млн кв. м. При этом город получил от инвестиционных платежей за аренду земли для строительства - 15,18 млрд рублей", - цитирует пресс-служба заммэра Москвы Владимира Ефимова.

В пресс-службе пояснили, что "заключение соглашений способствует появлению новых центров притяжения горожан, спортивных и социальных объектов во всех районах Москвы, и, как следствие, созданию новых рабочих мест". "В результате в столице ежегодно появляются новые нежилые объекты, качественно развивающие городскую инфраструктуру", - добавил Ефимов.

По словам главы столичного департамента городского имущества Максима Гамана, которого также цитирует пресс-служба, большинство коммерческих и социальных объектов появится в Южном, Центральном и Северо-Восточном округах. "При строительстве гостиниц с июля этого года застройщики могут получить льготу от города в размере 0,1% от кадастровой стоимости за земельные участки. Также обнулены платежи за изменение вида разрешенного использования земельных участков при строительстве коммерческих объектов за пределами Третьего транспортного кольца", - напомнил Гаман.

Предварительный расчет стоимости аренды земли у города можно провести с помощью сервиса "Калькулятор. Арендная плата на период строительства" на портале mos.ru. По данным пресс-службы, за три года сервисом воспользовались более 12 тыс. раз.