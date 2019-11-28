Более 38 тыс. москвичей могут проголосовать за место расположения станции метро в Троицке

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Свыше 38 тысяч человек смогут принять участие в электронном голосовании о месте строительства станции метро в Троицке, которое состоится 15-16 декабря. Об этом сообщил ТАСС в четверг зампредседателя Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов.

Жители столицы ранее высказали недовольство планом строительства транзитной станции метро в Троицке, в связи с чем было принято решение организовать централизованное голосование.

"По предварительным данным, общее число москвичей, которые смогут принять участие в голосовании о месте расположения станции метро в Троицке, превышает 38,7 тыс. человек", - сказал Венедиктов.

Он уточнил, что 8 сентября в реестр избирателей на выборах депутатов Мосгордумы вошли порядка 37,3 тыс. жителей Троицка. При этом явка в Троицке на выборах в Мосгордуму составила 24,01% - проголосовали почти 9 тыс. человек. В настоящее время в городе проживает почти 1,5 тыс. молодых людей в возрасте от 16 до 18 лет.

Ранее Венедиктов сообщил, что для опроса жителей Москвы планируется применить систему онлайн-голосования, которая была апробирована на выборах депутатов Мосгордумы. Жителей Троицка спросят о том, где лучше расположить новую станцию метро - в черте Троицка или рядом с ним. В голосовании смогут принять участие москвичи, зарегистрированные в Троицком муниципальном образовании, прошедшие необходимую верификацию на портале мэра и правительства Москвы.

Участникам голосования до 1 января 2020 года должно исполниться 16 лет, для участия в онлайн-опросе им необходимо зарегистрироваться на портале мэра и правительства Москвы. Запись на участие в электронном голосовании открылась 26 ноября.

Коммунарская линия

Коммунарская линия метро, протяженность которой превысит 30 км, протянется от станции "Севастопольский проспект" до станции "Троицк". Ранее на портале мэра и правительства Москвы сообщалось, что голосование, посвященное строительству Коммунарской линии метро в столице, открылось на портале "Активный гражданин". Голосование состоит из четырех вопросов. Сначала москвичи ответят, как они относятся к строительству Коммунарской линии метро. Затем респонденты укажут, каким видом транспорта пользуются чаще всего. Также участники голосования должны ответить, планируют ли они в принципе пользоваться Коммунарской линией метро, и сообщить, часто ли бывают в районах, где пройдет новая ветка.

Новая ветка будет частично дублировать южные участки Сокольнической и Калужско-Рижской линий метро, что поможет разгрузить их. На линии разместят 16 станций, она будет связана пересадками с тремя другими линиями столичной подземки, а также с Московским центральным кольцом (МЦК). Работы уже развернуты на семи станциях на участке от "Улицы Новаторов" до "Коммунарки".

Коммунарская линия метро начнется от станции МЦК "Крымская", пересечет Калужско-Рижскую линию в районе "Академической" и Большую кольцевую линию (БКЛ) на станции "Улица Новаторов", пройдет через несколько районов Юго-Западного административного округа до Коммунарки. На втором этапе реализации проекта ветку продлят до Троицка. Длина Коммунарской линии составит 40 км.