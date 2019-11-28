Парк "Ходынское поле" получил наибольшее количество положительных оценок москвичей

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Столичные парки "Ходынское поле" и 850-летия Москвы стали лидерами голосования пользователей на портале "Активный гражданин", в котором надо было оценить проведенное в зеленых зонах благоустройство. Об этом сообщается в четверг на сайте мэра и правительства столицы.

"Участники проекта "Активный гражданин" оценили результаты благоустройства парков Москвы. В голосовании приняли участие 179 тыс. 319 человек. Наибольшее количество оценок получили парки "Ходынское поле", 850-летия Москвы, "Академический", "Южное Бутово" и парк усадьбы Люблино", - говорится в сообщении.

Уточняется, что оценку можно было дать тем паркам, где благоустройство завершилось в этом или в 2017-2018 годах. Голосование проходило в два этапа: сначала пользователю надо было выбрать парк, который он хотел бы оценить, затем поставить оценку результатам его благоустройства. Более 72% участников голосования выбрали и оценили парки, свыше 90% из них положительно отозвались о проведенном благоустройстве, около 7% поставили оценку "хорошо" и высказали свои предложения. Лишь 2,31% респондентов негативно отнеслись к проведенным работам.

Положительную оценку благоустройства в парке "Ходынское поле" дали 11 тыс. 498 участников голосования. Отмечается, что в этой зеленой зоне проект работ был подготовлен с учетом мнений жителей, в парке появились искусственные холмы со смотровыми площадками, детские площадки и батутный центр, также была создана пешеходная сеть, которая связала парк со станцией метро "ЦСКА". Почти 11 тыс. человек дали позитивный отзыв работам в парке 850-летия Москвы, где появились площадки для футбола, волейбола, баскетбола, биатлона и гребли, а вдоль реки сделали променад.

Благоустройство парка усадьбы Люблино понравилось 9 тыс. 559 респондентам, в этой зоне отдыха обустроили 15 новых входных групп, вдоль набережной создали рекреационную зону с лодочной станцией. За парки "Академический" и "Южное Бутово" проголосовали 8 тыс. 943 и 8 тыс. 303 участника соответственно. В первом были установлены навесы по всей территории, созданы искусственные холмы. Во втором сделали несколько сцен для мероприятий, детские и спортивные площадки, оборудовали более 12 км велодорожек.