Пьяная девушка ударила полицейского и разбила стекло патрульной машины в Москве

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали в Москве девушку, которая разбила стекло в полицейском автомобиле и ударила сотрудника МВД. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе главка московской полиции.

"27 ноября в 18:00 мск в ОМВД России по Мещанскому району задержанная за мелкое хулиганство гражданка 1993 года рождения в состоянии алкогольного опьянения повела себя агрессивно, нанесла удар в область правого уха находившемуся на службе <...> помощнику оперативного дежурного дежурной части старшине полиции. После чего при доставлении на медицинское освидетельствование задержанная из хулиганских побуждений разбила стекло двери служебного автомобиля Ford Focus", - сказали в полиции.

Полицейский обратился в медицинское учреждение, после оказания помощи продолжил службу.

Собранные материалы переданы в следственные органы для принятия процессуального решения.