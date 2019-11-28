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В Московском зоопарке родились два детеныша альпаки

Их назвали Марс и Халва
Альпака Shutterstock/FOTODOM
Описание
Альпака
© Shutterstock/FOTODOM

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Два детеныша альпаки родились в Московском зоопарке. Как сообщили ТАСС в зоосаде, детеныши появились на свет с промежутком в один месяц. 11 октября родился самец по кличке Марс, а 5 ноября - самка, которую назвали Халва.

"В этом году детеныши у альпак появились несколько позже, чем обычно. Особенно это касается Халвы, которая родилась в ноябре в канун сезона холодов. Обычно наши альпаки приносили потомство в самом начале осени или в конце лета, так что у малышей была возможность окрепнуть и подрасти. В этом году период размножения у этих копытных несколько сместился", - сказал собеседник агентства.

У новорожденных один отец - десятилетний самец по кличке Жора, а вот матери разные, отметил представитель зоосада. Пока что маленькие альпаки все свое время проводят возле матерей. Полностью самостоятельными они станут в возрасте около года, однако уже сейчас они начинают активно исследовать окружающий мир и с любопытством знакомиться со своими сородичами.

Сейчас зоологи тщательно следят за тем, чтобы детеныши чувствовали себя максимально комфортно. В наиболее холодные дни и по ночам они уходят в свои теплые домики. Марс и Халва уже прошли первый ветеринарный осмотр, им были сделаны необходимые прививки и уколы витаминов. Детеныши вполне здоровы и гармонично развиваются.

Пока что основу их рациона составляет питательное материнское молоко. Любознательные малыши также уже пробуют корм для взрослых животных: сено, ивовые веники, специализированные комбикорма. Еще Халва и Марс с удовольствием лакомятся морковью, как и их старшие сородичи. Только в отличие от взрослых альпак детеныши получают морковь в тертом виде.

Альпака - одомашненная форма викуньи, южноамериканских родственников верблюдов. Считается, что индейцы Перу стали впервые разводить альпак около 6 тыс. лет назад. До сих пор в Андах есть множество специальных ферм, где этих животных разводят ради теплой и легкой шерсти. Полюбоваться на группу альпак и познакомиться с Марсом и Халвой можно на экспозиции "Копытный ряд", расположенной на старой территории зоопарка.

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