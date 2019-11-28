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Пожарные-добровольцы спасли почти 100 человек в Москве в 2019 году

В МЧС сообщили, что всего в столице в два раза увеличилось число общественных спасательных постов в 2019 году

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Пожарные-добровольцы в Москве в 2019 году больше 2,5 тыс. раз выезжали на пожары и чрезвычайные ситуации, где спасли 93 человека. Об этом в четверг сообщил журналистам замначальника отдела организации деятельности объектовых подразделений и координации всех видов пожарной охраны ГУ МЧС РФ по Москве Владимир Фульга.

"За прошедший период 2019 года 10 добровольных пожарных команд и пять общественных аварийно-спасательных постов осуществили более 2,5 тыс. выездов для участия в тушении пожаров и ликвидации последствий происшествий и чрезвычайных ситуаций. В ходе них добровольцами спасены 93 человеческие жизни и оказана помощь 178 москвичам и гостям столицы", - сказал он.

В 2019 году в Москве в два раза увеличилось число общественных спасательных постов и маршрутов патрулирования на водоемах. За это же время спасатели-добровольцы спасли из воды 25 человек. Также сводные отряды по тушению природных пожаров 157 раз участвовали в ликвидации горения сухой травы.

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