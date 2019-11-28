Власти Москвы выделили землю фабрике "Рот Фронт" для расширения производственных площадей

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Московская фабрика "Рот Фронт" и предприятие "Хлебозавод № 28" получили дополнительные земельные участки от города без проведения торгов, за счет чего смогут увеличить объемы производства и расширить ассортимент. Решение о выделении земельных участков было принято в четверг на заседании градостроительно-земельной комиссии Москвы, сообщила пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

"Участок (площадь 2,6 га) для "Рот Фронт" выделен в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта. Будет построен новый производственный корпус предприятия площадью свыше 33 тыс. кв. м. По итогам реализации проекта планируется создать более 1,4 тыс. новых рабочих мест, суммарный объем планируемых инвестиций составит 9 млрд рублей", - цитирует пресс-служба главу департамента Александра Прохорова.

Он добавил, что "Хлебозавод № 28" получит участок площадью 0,35 га. "В настоящее время "Хлебозавод № 28" проводит реконструкцию действующего производства. По итогам реализации двух проектов предприятие обеспечит рабочими местами 518 человек, суммарный объем планируемых инвестиций составит 285 млн рублей", - уточнил Прохоров.

"Рот Фронт" - одна из старейших кондитерских фабрик Москвы, образованная в 1826 году. На предприятии занято около 4 тыс. сотрудников. Основные товарные знаки - "Рот Фронт", "Маска", "Аленка", Осенний Вальс".

"Хлебозавод № 28" специализируется на производстве хлебобулочных продуктов, кондитерских изделий, а также детских продуктов питания, используемых в детском дошкольном и школьном питании. Предприятие ежегодно выпускает более 30 тыс. тонн изделий.