"Заминировавшие" Кузьминский суд в Москве злоумышленники требовали биткоины

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Злоумышленники в тексте анонимного письма о "минировании" Кузьминского районного суда в Москве требовали, чтобы им заплатили биткоины. Об этом ТАСС сообщила в четверг пресс-секретарь суда Карина Каленова.

"Мы получили письмо о том, что здание заминировано. В нем содержалась информация о том, что злоумышленники требуют биткоины за то, чтобы не осуществлять задуманное", - сказала она. Каленова также подтвердила, что суд в настоящее время возобновил работу.

Ранее ТАСС сообщал об эвакуации из Тверского, Мещанского, Басманного, Кузьминского, Останкинского и Измайловского судов Москвы в связи с угрозой минирования.