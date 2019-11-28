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"Заминировавшие" Кузьминский суд в Москве злоумышленники требовали биткоины

Ранее в столице семь районных судов получили сообщения с угрозами минирования

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Злоумышленники в тексте анонимного письма о "минировании" Кузьминского районного суда в Москве требовали, чтобы им заплатили биткоины. Об этом ТАСС сообщила в четверг пресс-секретарь суда Карина Каленова.

"Мы получили письмо о том, что здание заминировано. В нем содержалась информация о том, что злоумышленники требуют биткоины за то, чтобы не осуществлять задуманное", - сказала она. Каленова также подтвердила, что суд в настоящее время возобновил работу.

Ранее ТАСС сообщал об эвакуации из Тверского, Мещанского, Басманного, Кузьминского, Останкинского и Измайловского судов Москвы в связи с угрозой минирования.

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