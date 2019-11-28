Более 3 млн человек ожидают на праздновании Нового года в Москве

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Более 3 млн человек, по предварительным прогнозам, примут участие в праздновании Нового года в ночь с 31 декабря на 1 января на Красной площади, Поклонной горе и Тверской улице в Москве. Об этом сообщил в четверг заместитель начальника Главного управления МВД России по городу Москве по охране общественного порядка Николай Федорук.

"С 31 декабря на 1 января основными площадками проведения Нового года станут Красная площадь, Поклонная гора и Тверская улица. По предварительным прогнозам, в них примут участие более 3 млн человек", - сказал он.

В целом при проведении новогодних праздников в столице планируется задействовать около 50 тыс. сотрудников правоохранительных органов. Из них 27 тыс. полицейских и 23 тыс. сотрудников Росгвардии, сообщил Федорук.

По его словам, в охране общественного порядка и обеспечение безопасности на массовых гуляньях задействуют более 6 тыс. сотрудников правоохранительных органов. На праздничные площадки предусмотрен доступ пожарной и специальной техники.