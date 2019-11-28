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Несколько улиц в центре Москвы перекроют на новогодние праздники

Движение на Тверской, Моховой улицах и Театральном проезде будет ограничено до 5 января

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Центральные улицы столицы - Тверскую, Моховую, Театральный проезд перекроют с 31 декабря по 5 января для празднования Нового года. Об этом в четверг сообщил замруководителя департамента торговли и услуг столицы Александр Иванов во время заседания комиссии правительства Москвы "О мерах по обеспечению безопасности в период подготовки и проведения новогодних и рождественских праздников".

"С 31 декабря по 5 января на улицах Тверская и Моховая будет проведено самое крупное мероприятие, приуроченное к празднованию Нового года. Тверская и Моховая улицы будут полностью перекрыты и условно поделены на три зоны, на которых будут размещаться тематические арт-объекты и интерактивные инсталляции", - сказал Иванов.

Для монтажа и демонтажа площадок фестиваля "Путешествие в Рождество" в Москве будут выполнены полные перекрытия Тверской улицы, Охотного ряда, пересечения Тверской с Тверским бульваром, Моховой и Театрального проезда. На проведения данных работ, а также самого фестиваля зона будет огорожена барьером безопасности.

Фестиваль "Путешествие в Рождество" пройдет на территории столицы с 13 декабря по 12 января.

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Россия
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