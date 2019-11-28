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Гостиницы Москвы на новогодние праздники будут заполнены на 90-95%

Власти Москвы проинформируют руководителей гостиниц о необходимости принятия дополнительных мер безопасности

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Заполняемость гостиниц в период новогодних праздников в Москве достигнет 90-95%. Об этом сообщила в четверг заместитель председателя Комитета по туризму города Москвы Татьяна Шаршавицкая.

"В связи с новогодними и рождественскими праздниками, а также проведением фестиваля "Путешествие в Рождество" гостиничные сети заполнены на 90-95%. Это горячий сезон для гостиничного бизнеса", - сказала она.

Шаршавицкая утончила, что для обеспечения пожарной безопасности в гостиницах столичный комитет по туризму организует взаимодействие с главным управлением МЧС, руководителей гостиниц также проинформируют о необходимости принятия дополнительных мер безопасности.

"Москва действительно является самым посещаемым российским городом. 20% потока - это иностранные туристы", - добавила она.

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